هل يتم استهداف محمد صلاح بسبب بلده؟

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر أسطورة هجوم نادي ليفربول الإنجليزي، روبي فاولر، عن استيائه الشديد مما وصفه بالحملة ضد النجم المصري محمد صلاح بسبب ركلات الجزاء التي يحصل عليها، موجها السؤال بشأن هل يستهدف بسبب بلده؟

وأوضح فاولر، بحسب سكاي نيوز: "علينا أن نكون حذرين دائما مثل جماهير الكرة. علينا أن نتوقف ونفكر، هل يستهدف صلاح بسبب البلد الذي أتى منها وبسبب من هو؟ ربما هذا هو السبب".

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن فاولر قوله: "لكنني انزعجت للغاية ولم أُصدق ما حدث ضد محمد صلاح في الأسابيع القليلة الأخيرة"، مضيفا: "الأمر كان عدائيا ومزعجا ومؤذيا للغاية ضد صلاح".

وتابع أسطورة ليفربول: "تعجبت وسألت نفسي لماذا حدث ذلك مع محمد صلاح؟ لماذا كان استهدافه أسوأ بكثير مما حدث لهاري كين على سبيل المثال أو ديفيد بيكهام أو مايكل أوين في السابق؟".

وأضاف فاولر: "نعم في بعض الأوقات يسقط صلاح بسهولة داخل منطقة الجزاء وفي بعض الأوقات يقاتل كيلا يسقط".

وأكمل أسطورة ليفربول: "في الحقيقة، لقد تعرض صلاح للضرب بلا رحمة طوال 18 شهرا".

وأضاف: "في البداية. أنا لم أتحايل أبدا على أي حكم داخل منطقة الجزاء. إذا كانت لدي فرصة للتسديد، سأفعل ذلك دون السقوط داخل منطقة الجزاء".

يذكر أن النجم المصري سجل 17 هدفا هذا الموسم خلال ظهوره في 30 مباراة ونجح في صناعة 8 أهداف، في حين يحتل "الريدز" صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة من 23 مباراة.