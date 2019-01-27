وفاة أفضل هداف في نسخة واحدة من نهائيات كأس أمم إفريقيا

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الرياضة الكونغولي الديموقراطي بابي نيانغو أن مهاجم منتخب بلاده السابق بيار نداي مولامبا، صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة من نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، توفي السبت في جنوب إفريقيا حيث كان يتلقى العلاج.

وسجل نداي مولامبا تسعة أهداف في ست مباريات في نسخة 1974، منها 4 في مباراتين نهائيتين خلال نسخة كأس أمم إفريقيا العام 1974 في مصر، وما زال رقمه القياسي صامدا حتى الآن.

ولعب حينذاك نداي مولامبا بقميص منتخب زائير، الذي وصل إلى المباراة النهائية لملاقاة زامبيا وانتهت بالتعادل 2-2 سجلهما نداي مولامبا، فأعيدت المباراة النهائية بعد يومين تغلبت فيها زائير على منافستها 2-صفر بفضل هدفين من مولامبا أيضا وتوجت بطلة للقارة السمراء للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1968.

وأحرز مولامبا العام 1973 كأس الأندية الإفريقية البطلة (دوري الأبطال حاليا) مع فريق فيتا كلوب، وخسر نهائي نسخة 1981.

وأعلنت الوزارة في بيان خبر وفاة المهاجم الكونغولي الديموقراطي، مؤكدة أن "وزير الرياضة والترفيه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بابي نيانغو، يعرب عن أسفه الشديد عن الإعلان للمجتمع الوطني وللحركة الرياضية وفاة الدولي وحامل الرقم القياسي في عدد الأهداف في كأس أمم إفريقيا، نداي موتومبولا مولامبا، هذا السبت في 26 يناير في الصباح الباكر في جنوب إفريقيا".

وبحسب الصحافي الرياضي الكونغولي سيكي تيتاني، فقد كان المهاجم الكونغولي البالغ من العمر 70 عاما يتابع علاجا طبيا في جنوب إفريقيا منذ أغسطس الماضي بعدما كان في الهند للسبب ذاته.