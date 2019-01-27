«3 أسود» يحاصرون مدرب بيرنلي

المصدر: لندن - وكالات

أقر شون دايك مدرب بيرنلي، بصعوبة الإبقاء على ثلاثة حراس مرمى يلعبون جميعهم للمنتخب الإنجليزي «الأسود الثلاثة»، في فريقه، قائلاً إنه لا يستبعد رحيل أحدهم على الأقل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم.

وانضم جو هارت حارس مانشستر سيتي السابق، إلى بيرنلي في بداية الموسم، وخاض أول 19 مباراة، لكن حل توم هيتون بدلاً منه، ليحقق الفريق ثلاثة انتصارات في آخر أربع مباريات. ومع عودة نيك بوب من الإصابة، ورغبته في استعادة مكانته كحارس أول للفريق، اعترف دايك بعدم قدرته على إسعاد الحراس الثلاثة.

وقال للصحافيين «لن أنجح في هذه المهمة دائماً. سيغضب أحدهم في بعض الأحيان». وتابع «طريقتي تتلخص في اختيار اللاعبين والدفع بهم في المباريات، واستبعاد بعضهم لأسباب فنية. بالطبع أي محترف لن يعجبه الخيار الأخير».

ومع وجود منافسة بين ثلاثة حراس بارزين على مكان واحد، ورغبتهم في المشاركة، لتعزيز فرصهم في الانضمام لمنتخب إنجلترا، يتوقع دايك رحيل حارس أو أكثر في نهاية الموسم.

وأضاف "هذه طبيعة الأمور. سيأتي الصيف، وسنعرف كل شيء". وسيلتقي بيرنلي مع مانشستر سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي، وسيعود إلى منافسات الدوري الممتاز بعد غدٍ، أمام مانشستر يونايتد.