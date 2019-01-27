ليل يتخطى مرسيليا بثنائية

المصدر: باريس - وكالات

أحكم ليل قبضته على المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما أحرز الجناح نيكولا بيبي، القادم من ساحل العاج، هدفين، ليقوده للفوز 2-1 على مستضيفه أولمبيك مرسيليا، أمس.

ومنح بيبي التقدم للفريق الزائر في نهاية الشوط الأول، ثم ضاعف من تقدم ليل في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص ماريو بالوتيلي، المنضم لمرسيليا على سبيل الإعارة، الفارق.

ولعب مرسيليا، صاحب المركز السابع، بعد الهزيمة الثامنة هذا الموسم، بعشرة لاعبين في آخر 20 دقيقة، بعد طرد فلوريان توفين، بعد شجار مع يوسف كوني. ويملك ليل 43 نقطة من 22 مباراة، متأخراً بعشر نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، الذي خاض 19 مباراة.