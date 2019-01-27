هيرتا برلين يتعادل 2-2 مع شالكه

المصدر: برلين - وكالات

عوض هيرتا برلين تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع ضيفه المتطور شالكه في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أول من أمس.

وسعى شالكه، وصيف البطل في الموسم الماضي، لتحقيق فوزه الثالث على التوالي ليعوض بدايته السيئة في النصف الأول من الموسم. وتقدم الفريق الضيف بتسديدة رائعة من يفجين كونوبليانكا في الدقيقة 19.

وأدرك ماركو جروييتش التعادل لهيرتا في الدقيقة 39 وأعاد مارك أوت التقدم لشالكه بعد ذلك بخمس دقائق. لكن ذلك لم يدم سوى لدقيقة واحدة إذ أدرك فيداد إبيسيفيتش التعادل مرة أخرى. ورفع هيرتا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع متأخرا بثلاث نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا فيما يأتي شالكه في المركز 12 وله 22 نقطة.