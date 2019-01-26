دورتموند يقسو على هانوفر ويبتعد 9 نقاط عن بايرن في صدارة البوندسليغا

المصدر: أ ف ب

حقق بوروسيا دورتموند المتصدر فوزا كبيرا على ضيفه هانوفر 5-1 ووسع الفارق مؤقتا بينه ومطارده المباشر بايرن ميونيخ إلى 9 نقاط في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وحسم الفريق "الأصفر والاسود" الشوط الأول من المباراة في معقله "سيغنال ايدونا بارك" بهدف لمدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي (ق24)، قبل أن يضيف رباعية في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها كل من العائد من الاصابة القائد ماركو رويس (ق60) وماريو غوتسه (ق62) والظهير البرتغالي رافايل غيريرو (ق67) والبلجيكي أكسل فيتسل (ق90).

وسجل للفريق الخاسر مارفن باكالورتس في الدقيقة 86.

واستعاد دورتموند جهود قائده رويس بعدما تعرض لاصابة طفيفة خلال التمارين وغاب عن لقاء الفوز أمام لايبزيغ، فلم يخيب الآمال إذ سجل هدفه الثاني عشر في الدوري هذا الموسم ومرر كرته الحاسمة الثامنة.

وقال مدرب بوروسيا دورتموند السويسري لوسيان فافر "كان الشوط الأول صعبا جدا بالنسبة لنا. كان من الصعب علينا خلق الفرص. احتجنا إلى الوقت لإيجاد الثغرات. في الشوط الثاني وبعد تسجيلنا الهدف الثاني أصبحت المهمة سهلة".

وكان بامكان رويس أن يزيد غلته من الاهداف، لكنه أهدر فرصة افتتاح التسجيل بعد مرور 20 دقيقة من صافرة البداية، حيث وجد نفسه بمواجهة حارس هانوفر ميكايل إيسر لكنه سدد الكرة فوق المرمى.

ولم تكد تمضي دقيقة حتى حصل رويس على فرصة ثانية ولكن تسديدته ارتدت من أسفل القائم إلى خارج الملعب.

ولم ينتظر دورتموند كثيرا لاكرام وفادة ضيفه فافتتح التسجيل في الدقيقة 24 بعد لعبة مشتركة بين الظهيرين غيريرو وحكيمي، المعار من ريال مدريد الاسباني، الذي سدد كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء استقرت في شباك هانوفر.

وحصل غيريرو المتربص داخل منطقة الجزاء على كرة طويلة في الدقيقة 39 سددها على "الطاير" لكن حارس هانوفر نجح في التصدي لها.

3 أهداف في 8 دقائق

وقضى دورتموند على آمال ضيفه في الشوط الثاني في غضون 8 دقائق بتسجيله ثلاثة أهداف بين الدقيقتين 60 و67. ففي الدقيقة 60 خطف حيكمي الكرة من مدافع هانوفر التشيلي ميكو البورنوز داخل المنطقة ومررها الى رويس، الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك، مسجلا هدفه الثاني عشر هذا الموسم في الدوري.

وانضم غوتسه الى لائحة الهدافين بتسجيله الهدف الثالث بعد تمريرة من الانجليزي جايدون سانشو (ق62). وأضاف غيريرو الهدف الرابع (ق67) بتمريرة من رويس، فيما اختتم فيتسل، بتمريرة من سانشو أيضا، خماسية فريقه بتسديدة قوية زاحفة من 18 مترا استقرت في زاوية المرمى (ق90).

ومن أجل تلافي المشاكل الدفاعية، دفع فافر القادم من نيس الفرنسي، بلاعب خط الوسط يوليان فايغل في الدفاع بعد تألقه في هذا المركز أمام لايبزيغ الاسبوع الماضي.

وفك دورتموند عقدة هانوفر الذي وقف له بالمرصاد في الأعوام الماضية، بعدما تعادل سلبا على أرضه في الاسبوع الثاني من مرحلة الذهاب. وما زالت ذكرى خسارة دورتموند أمام هانوفر (2-4) في أكتوبر 2017 في أذهان عشاق النادي "الاصفر والأسود"، لذا حاول متصدر الدوري عدم الوقوع في تكرار للسيناريو ذاته.

ولم يعرف هانوفر كيف يتعامل مع الهجوم الصاعق لدورتموند الذي سجل 50 هدفا في 19 مباراة، إضافة إلى صلابة دفاعه حيث لم تتلق شباك "بطل الخريف" سوى 19 هدفا.

ويدين دورتموند، الساعي إلى تحقيق فوزه الاول بلقب الدوري منذ العام 2012، ببدايته الافضل في تاريخه إلى تألق حارس مرماه السويسري رومان بوركي بين الخشبات الثلاث، وقد نجح أفضل حارس في مرحلة الذهاب، في الحفاظ على شباكه نظيفة في ست مباريات هذا الموسم.

وحقق دورتموند فوزه الثالث تواليا في الدوري منذ خسارته غير المتوقعة امام فورتونا دوسلدورف (1-2) في المرحلة السادسة عشرة، والتي كانت الأولى له هذا الموسم والوحيدة في البوندسليغا حتى الآن، مقابل 15 فوزا وثلاثة تعادلات.

ورفع دورتموند رصيده إلى 48 نقطة مبتعدا بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة، والذي يلعب مع ضيفه شتوتغارت الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، مني هانوفر بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم وظل في المركز السابع عشر قبل الاخير أمام نورمبرغ الذي سقط بدوره أمام مضيفه ماينتس بهدف للنمسوي جورج مارغريتر (ق43) مقابل هدفين لدانيال بروزينسكي (ق12 من ركلة جزاء) والسويدي الغاني الأصل روبن كوايسون (ق73).

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا متأخرا على ضيفه اوغسبورغ 2-صفر بفضل السويدي أوسكار فندت (ق78) وباتريك هرمان (ق90+3). وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء في الدقيقة 43 عبر جوناس هوفمان.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده الى 39 نقطة وتقدم للمركز الثاني بفارق الأهداف أمام النادي البافاري.

وخسر فولفسبورغ أمام ضيفه باير ليفركوزن صفر-3 سجلها كاي هافيرتس (ق45 من ركلة جزاء) وكيفن فولاند (ق62) ويوليان براندت (ق88)، وفرايبورغ على أرضه أمام هوفنهايم 2-4.

سجل للخاسر لوكاس هولر (ق42) وفلوريان نيدرليخنر (ق77)، وللفائز البرازيلي جويلينتون (ق19) والكرواتي أندري كراماريتش (ق59 و72) والتركي الأصل كريم ديميرباي (ق85).

ويلعب لاحقا فيردر بريمن مع اينتراخت فرانكفورت، ويلتقي الأحد أيضا فورتونا دوسلدورف مع لايبزيغ.