الحظ يخدم السامبا في «كوبا أمريكا»

المصدر: ريو دي جانيرو - أ ف ب

أسفرت قرعة النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا الجنوبية، المقررة بين 14 يونيو و7 يوليو المقبلين، عن مجموعة سهلة للبرازيل المضيفة التي خدمها الحظ، وجاءت في مجموعتها بوليفيا وفنزويلا والبيرو، «المجموعة الأولى»، ما يجعل «السامبا» مرشح للحصول على إحدى البطاقات المؤهلة إلى ربع النهائي ضمن مسعى «سيليساو» لإحراز اللقب للمرة الأولى منذ 2007، حين توّج به على حساب غريمه الأرجنتيني (3-صفر). وشارك في إجراءات القرعة التي أقيمت في ريو دي جانيرو نجوم مثل أسطورة منتخب البرازيل للسيدات مارتا، ومواطنيها كافو وزيكو، والأرجنتيني خافيير زانيتي، والكولومبي فرانشيسكو ماتورانا الذين اختاروا الفرق، ويتأهل إلى ربع النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث إلى جانب أفضل منتخبين في المركز الثالث.