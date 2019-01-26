ميسي: واصلوا البحث عن سالا

المصدر: برشلونة - أ ف ب

ناشد الأرجنتيني ميسي نجم برشلونة الإسباني السلطات البريطانية باستئناف البحث عن مواطنه إيميليانو سالا، بعد أن قررت شرطة جزيرة غورنسي البريطانية، أول من أمس، إنهاء عمليات البحث التي بدأتها منذ مساء الاثنين عن الطائرة المفقودة التي كانت تقلّ اللاعب.

وكتب ميسي في حسابه على إنستغرام: «طالما أن هناك بصيص أمل، نطلب منكم رجاء ألا توقفوا البحث عن إيميليانو، كل القوة لعائلتك وأصدقائك».

وتأتي مناشدة ميسي بعد أن طالب والد سالا ولاعبون، بينهم مواطنه لاعب بوردو الفرنسي فالنتين فادا والأوروغوياني دييغو رولان«ليغانيس الإسباني»، بمواصلة البحث.

وقال هوراسيو، والد اللاعب المفقود، «الشيء الوحيد الذي أطلبه منكم هو مواصلة البحث. لا يمكن أن يختفي هكذا»،