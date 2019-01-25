كأس اسبانيا: راموس يضع ريال مدريد على مشارف نصف النهائي

المصدر: (أ ف ب)

وضع القائد سيرجيو راموس فريقه ريال مدريد على مشارف الدور نصف النهائي بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز فيها على ضيفه جيرونا 4-2 الخميس على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.

ومنح راموس التقدم مرتين للنادي الملكي الأولى من ركلة جزاء في الدقيقة 41 نفذها على طريقة "بانينكا" علما بأنها السابعة له في مختلف المسابقات هذا الموسم وسجلها جميعها، والثانية في الدقيقة 76 بضربة رأسية قوية.

وكان جيرونا البادئ بالتسجيل عبر الهندوراسي أنطونيو لوثانو في الدقيقة السادسة، وأدرك لوكاس فاسكيث التعادل بعد 11 دقيقة (17)، ثم عاد جيرونا ليحرج النادي الملكي عندما أدرك التعادل في الشوط الثاني عبر أليكس غرانيل من ركلة جزاء، لكن راموس أعاد التقدم للميرينغي قبل أن يعزز الفرنسي كريم بنزيمة بالرابع في الدقيقة 80.

وأنقذ راموس فريقه من فخ جيرونا الذي كان أطاح بممثل العاصمة الثاني أتلتيكو مدريد من الدور ثمن النهائي بإرغامه على التعادل 1-1 ذهابا في جيرونا و3-3 إيابا في مدريد.

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل.

وخاض ريال مدريد، المتوج باللقب 19 مرة آخرها عام 2014، المباراة في غياب مدافعه دانيال كارفاخال، فيما أبقى مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري على الألماني طوني كروس وماركوس يورنتي على مقاعد البدلاء إلى جانب إيسكو.

وكان ريال مدريد الطرف الأفضل في الشوط الأول وكان بإمكانه هز الشباك أكثر من مرة لكنه اكتفى بهدفين.

وتحسن أداء جيرونا مطلع الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل قبل أن يدفع سولاري بإيسكو وكروس فاستعاد النادي الملكي سيطرته وتمكن من تسجيل هدفين.

وفاجأ جيرونا ريال مدريد بهدف مبكر عندما مرر راوول غارسيا كرة عرضية داخل المنطقة تابعها لوثانو بيمناه من مسافة قريبة على يمين الحارس الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا (7).

وهو الهدف الثاني للوثانو مع جيرونا منذ انتقاله الى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من الفريق الرديف لجاره برشلونة، بعد الأول في مرمى أتلتيكو مدريد (1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي عندما أدرك التعادل.

وكاد البرازيلي مارسيلو يدرك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس غوركا إيرياثوث بصعوبة قبل ان يشتتها الدفاع (12).

ونجح ريال مدريد في إدراك التعادل عندما مرر بنزيمة كرة خلف الدفاع لألفارو أورديوثولا المنطلق من الجهة اليمنى فتوغل داخل المنطقة وهيأها للوكاس فاسكيث غير المراقب فتابعها بيمناه داخل المرمى (17).

وهيأ البرازيلي فينيسيوش جونيور كرة على طبق من ذهب لبنزيمة داخل المنطقة سددها بيسراه فوق العارضة (21).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء إثر عرقلة فينيسيوس داخل المنطقة من قبل مفتتح التسجيل للضيوف لوثانو فانبرى لها القائد راموس بطريقة بانينكا داخل المرمى (41).

ورد القائد الأيسر تسديدة قوية لبنزيمة من حافة المنطقة (45+2).

وحصل جيرونا على ركلة جزاء اثر لمسة يد للاعب الوسط ماركوس يورنتي، بديل البرازيلي كاسيميرو، داخل المنطقة فانبرى لها أليكس غرانيل قوية على يسار الحارس كورتوا (65).

وأعاد راموس التقدم مجدد لريال مدريد عندما توغل فينيسيوس داخل المنطقو وهيأ كرة إلى مواطنه مارسيلو الذي رفعها أمام المرمى فطار لها راموس برأسه ودكها شباك الحارس إيرايثوث (76).

تعادل ثمين لبيتيس

وخطف ريال بيتيس تعادلا ثمينا من مضيفه إسبانيول 1-1 على ملعب "باور 8" في برشلونة.

وكان إسبانيول في طريقه إلى الفوز بهدف وحيد سجله مهاجمه بورخا إيغليسياس منذ الدقيقة 27، لكن البارغوياني أنطونيو سارابيا أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 81.

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية.

وكان خيتافي افتتح مباريات الذهاب بفوز صعب على ضيفه فالنسيا 1-صفر، فيما تغلب إشبيلية الوصيف على ضيفه برشلونة حامل اللقب 2-صفر الأربعاء.