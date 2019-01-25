ركلات الترجيح تقود تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي بنهائي كأس الرابطة

المصدر: وكالات

صعد تشيلسي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الانجليزية لكرة القدم، عقب فوزه 4 / 2 بركلات الترجيح على ضيفه توتنهام هوتسبير الخميس في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وأنهى تشيلسي الوقت الأصلي للمباراة، متقدما 2 / 1، ليتعادل الفريقان 2 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، عقب فوز توتنهام 1 / صفر في مباراة الذهاب التي جرت على ملعبه، ويحتكمان إلى ركلات الترجيح وفقا للائحة البطولة، التي ابتسمت في النهاية لتشيلسي.

وبادر الفرنسي نجولو كانتي بالتسجيل لتشيلسي في الدقيقة 27، عبر قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف زميله النجم البلجيكي إيدين هازارد الهدف الثاني في الدقيقة 38، عن طريق تسديدة من داخل المنطقة وضعها زاحفة على يمين حارس توتنهام.

وأحرز الإسباني فيرناندو يورينتي هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 50، من ضربة رأس متقنة.

وفي ركلات الترجيح، أحرز ويليان وسيزار أزبيليكويتا وجورجينيو فريلو وديفيد لويز لمصلحة تشيلسي، كما سجل كريستيان إيركسن وإيريك لاميلا لتوتنهام، فيما أهدر إيريك داير ولوكاس مورا ركلتين أخرتين.

وضرب تشيلسي، الذي صعد للنهائي الثامن في تاريخه بالبطولة، موعدا في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب (ويمبلي) العريق في 24 فبراير القادم مع مانشستر سيتي، الذي تغلب على بيرتن ألبيون في مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.