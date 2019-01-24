أسطورة ليفربول: محمد صلاح تفوق على ميسي ورونالدو

المصدر: البيان الإلكتروني

تتواصل كلمات الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح كل يوم، وجاءت هذه المرة من أسطورة ونجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق آيان راش الذي تغنى بالدولي المصري نجم الريدز ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

راش قال في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "محمد صلاح كان مذهلا الموسم الماضي، بالنسبة لي كان الأفضل في العالم، لا أعلم كيف لم يدخل تشكيلة العام الخاصة بالفيفا، لقد كان أفضل من ليونيل ميسي (برشلونة) وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)".

وقال أسطورة الريدز:" محمد صلاح قدم مستوى خرافياً في الموسم الماضي، لقد كان مذهلاً وظهر بشكل رائع مع ليفربول طوال الموسم"، مضيفاً "بالنسبة لي، محمد صلاح كان الأفضل في العالم الموسم الماضي، لا أدري كيف لم يكن اسمه ضمن تشكيلة الفيفا للعام".

وأكد راش أن :"صلاح كان أفضل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أرقامه الكبير من تؤكد ذلك، أراه الأفضل من وجهة نظري"، مشيراً إلى أنه :"مع بداية الموسم الحالي واجه صعوبة كبيرة، بسبب معرفة الجميع بخطورته، ومطاردة اللاعبين له وفرض رقابة لصيقة عليه خلال المباريات".

وأضاف اسطورة ليفربول:" الجميع كان يسعى لمنعه من التهديف والوصول للمرمى بأي طريقة، لكن قرار كلوب بالدفع به في مركز المهاجم الصريح هي فكرة عبقرية للغاية، صلاح أصبح لاعباً متكاملاً وأفضل من السابق".

وواصل:" قد يكون من الصعب استمراره على نفس المستويات الفردية، والوصول لما حققه في الموسم الماضي، لكن في حالة نجاحه في تسجيل 30 هدفاً وقيادة الليفر للفوز بلقب الدوري، سيكون موسمه الأفضل بكل تأكيد مع الفريق".

وعن المقارنة بين توريس وسواريز مع صلاح، قال:" فرناندو توريس ولويس سواريز من اللاعبين العظماء في ليفربول، لكنهما لم يستمرا لفترة طويلة مع الفريق، أرغب في بقاء صلاح لفترة أطول، أتمنى أن يصبح أسطورة حقيقية هنا".

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطادره حامل اللقب مانشستر سيتي، كما يتصدر قائمة الهدافين برصيد 16 هدفاً متفوقاً على هاري كين وأوباميانغ.