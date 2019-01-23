ما سر إغلاق صلاح لحساباته الشخصية عبر مواقع التواصل؟

المصدر: دبي ــ رضا أبوالعينين

فاجأ النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي متابعيه على السوشيال ميديا بإغلاق جميع حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، وإنستغرام، وذلك بعد تغريدة غامضة قال فيها إنه حان الوقت للتواصل الحقيقي.

وكانت الخطوة المفاجئة من معشوق الجماهير العربية صادمة لمحبي النجم الكبير بسبب حرص محبيه على تلقف أي جديد ينشره عبر حساباته في مواقع التواصل، خاصة أنه يتمتع بمتابعة كبيرة، قياسا بنجوم آخرين.

وفي محاولة لفهم السبب الحقيقي وراء خطوة صلاح المفاجئة دارت الكثير من التكهنات في محاولة لتفسيرها، وكان أبرزها الرأي القائل إن النجم المصري اتخذ هذه الخطوة في محاولة قد تمنحه مزيداً من التركيز في المشوار القادم من منافسات الدوري الإنجليزي، خاصة أن ليفربول ينافس بقوة على لقب البريميرليغ الغائب عن خزائن الريدز منذ سنوات قاربت الثلاثة عقود.

أما التفسير الثاني فأرجعه البعض إلى الضغوط التي تعرض لها صلاح منذ بداية الموسم بسبب التراجع في مستواه بعد العودة من الإصابة والهجوم الدائم عليه في السوشيال ميديا، ومؤخراً بسبب اتهامه بالتحايل على الحكام للحصول على ركلات جزاء غير صحيحة، ولا شك أن الهجوم الذي يتعرض له يأخذ حيزاً من تفكيره وهو ما يؤثر على مردوده في الملعب.



فيما أكدت بعض التقارير الصحفية العالمية أن السبب الحقيقي وراء قيام محمد صلاح بهذا التصرف تعاقده على حملة اعلانية كبرى حيث ستكون الحسابات الشخصية لصلاح هي المنفذ الرئيسي لها.