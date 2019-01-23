برشلونة يحسم صفقة انتقال موهبة هولندية واعدة

المصدر: د ب ا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء أن اللاعب الهولندي فرينكي دي يونغ يقترب من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ليكون أحد أبرز صفقات النادي الكتالوني في الموسم القادم.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن برشلونة حسم بشكل كبير صفقة انتقال اللاعب الهولندي الواعد إلى صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن الأسابيع الماضية شهدت مفاوضات محمومة بين دي يونغ /21 عاما/، لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، والعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا، أبرزها في هذا الصدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولكنه، على حد قول الصحيفة، اختار الانضمام لبرشلونة.

وأكدت "ماركا" أن وكيل أعمال دي يونغ قطع الطريق على كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي بإخبارهم أن دي يونغ سيرتدي قميص النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

وألمحت التقارير الصحفية في هذا الشأن إلى أن النادي الإسباني يرغب في أن ينهي هذه الصفقة لصالحه في أسرع وقت، وكشفت أن مجموعة من مسؤولي برشلونة سيسافرون اليوم إلى العاصمة الهولندية أمستردام من أجل تحقيق هذا الغرض.

وكانت صحيفة "تيليغراف" الهولندية أكدت أن صفقة انتقال دي يونغ إلى برشلونة ستكلف خزانة الأخير 90 مليون يورو.

وقالت الصحيفة الهولندية إن دي يونغ كان قريبا للغاية من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان في الأسبوع الماضي، بعدما عرض النادي الفرنسي دفع 75 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب، إلا أن برشلونة أرسل وفدا برئاسة رئيس النادي، جوسيب ماريا بارتوميو، إلى أمستردام لتعديل مسار اللاعب نحو عاصمة إقليم كتالونيا.