خروج موناكو من الدور الرابع في كأس فرنسا

المصدر: أ ف ب

واصل موناكو، صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري، نتائجه المخيبة وخرج من الدور الرابع لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بخسارته أمام ضيفه متز من الدرجة الثانية 1-3 الثلاثاء.

وكان متز البادئ بالتسجيل عبر غوتييه هين (ق32)، وأدرك الدولي الكولومبي راداميل فالكاو التعادل (ق39)، قبل أن ينهار أصحاب الأرض في الشوط الثاني وتستقبل شباكهم هدفين عبر مارفان غاكبا (ق62) والسنغالي ابراهيما نياني (ق74).

وهي الخسارة الثانية تواليا لموناكو على أرضه بعد الأولى المذلة أمام ستراسبورغ 1-5 في الدوري السبت الماضي.

في المقابل، بلغ ليل، صاحب المركز الثاني في الدوري، الدور ثمن النهائي بتغلبه على مضيفه سيت من الدرجة الرابعة بهدف وحيد سجله العاجي جوناثان بامبا في الدقيقة 48.

واحتاج تولوز إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة رينس 4-3 (الوقتان الأصلي 3-3 والإضافي 4-4).

وسجل الكونغولي أرون ليا (ق44 و83) والإسباني مانويل غارسيا (ق68) والعاجي ماكس ألان غراديل (ق119 من ركلة جزاء) أهداف غانغان، وبولاي ديا (ق48) وكاليدو سيديبي (ق77 خطأ في مرمى فريقه) والياباني جين شوجي (ق88 خطأ في مرمى فريقه) أهداف رينس.

في المقابل، احتاج غانغان صاحب المركز الأخير في دوري الدرجة الأولى إلى التمديد للتغلب على مضيفه نانسي من الدرجة الثانية 2-1.

وسجل روني رودلان (ق27) والسنغالي بابي دجيلوبودجي (ق99) هدفي غانغان، والسنغالي سانتي نغوم (ق66) هدف نانسي.