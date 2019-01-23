فوز صعب لخيتافي على فالنسيا في ذهاب ربع النهائي كأس إسبانيا

المصدر: أ ف ب

حقق خيتافي فوزا صعبا على ضيفه فالنسيا 1-صفر الثلاثاء في افتتاح ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

واستحق الفريق المدريدي الفوز لأنه كان الطرف الأفضل في المباراة وخلق العديد من الفرص خلال الشوطين لكنه اكتفى بهدف واحد سجله خورخي مولينا في الدقيقة 77 عندما تلقى كرة أمام المرمى فتلاعب بأحد المدافعين وسددها بيسراه في سقف الزاوية اليمنى للحارس خاومي دومينيش.

ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل على ملعب "ميستايا" في فالنسيا.

يذكر أن خيتافي حل وصيفا مرتين في المسابقة عامي 2007 و2008، فيما ظفر فالنسيا باللقب 7 مرات آخرها العام 2008 عندما تغلب على خيتافي بالذات 3-1.

ويستكمل ذهاب الدور ربع النهائي اليوم بقمة إشبيلية الوصيف مع برشلونة حامل اللقب.

وتوج برشلونة باللقب في الأعوام الأربعة الأخيرة بينها مرتان على حساب الفريق الأندلسي عامي 2016 (2-صفر بعد التمديد) و2018 (5-صفر)، علما بأنه يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب برصيد 30 لقبا في 41 مباراة نهائية.

ويختتم ذهاب ربع النهائي الخميس بلقاءي إسبانيول مع ريال بيتيس، وريال مدريد مع غيرونا.