رونالدو يتقبّل الغرامة ويفلت من السجن

المصدر: مدريد - وكالات

تقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، أمس معاقبته بغرامة مالية كبيرة إلى جانب عقوبة حبس موقوفة التنفيذ، وذلك في إطار اتفاق تسوية مع الادعاء الإسباني في قضية التهرب الضريبي. وسيدفع رونالدو إجمالي 8. 18 مليون يورو، إثر إدانته في جلسة استماع في مدريد.

وتلقى رونالدو عقوبة الحبس لمدة 23 شهراً، لكنها موقوفة التنفيذ نظراً لأنها الإدانة الجنائية الأولى له ولا تتعلق بجريمة عنف.

ما يعني أنه أفلت من السجن.

وكانت التحقيقات مع رونالدو بدأت في 2017، عندما كان لا يزال لاعبا بصفوف ريال مدريد .

واتهم رونالدو باستخدام شبكة شركات في ملاذات ضريبية للتهرب من دفع ضرائب على عائدات بيع حقوق الصورة بين عامي 2011 و2014.