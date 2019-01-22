برشلونة يتعاقد رسمياً بشكل مفاجئ مع الغاني بواتينغ

المصدر: (د ب أ)

أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني بشكل مفاجئأمس الاثنين عن تعاقده مع كيفين برنس بواتينغ مهاجم ساسولو الإيطالي.

وذكر برشلونة في بيانه "برشلونة وساسولو توصلا لاتفاق بشأن استعارة كيفين برنس بواتينغ حتى نهاية موسم 2018 /2019، ويتضمن العقد بندا يسمح بشراء اللاعب مقابل ثمانية ملايين يورو (1ر9 مليون دولار).

وخاض بواتينغ "31 عاما" مسيرة حافلة في ملاعب كرة القدم وتنقل بين صفوف توتنهام وبورتسموث وبوروسيا دورتموند واينتراخت فرانكفورت وشالكه وميلان وساسولو.

وجاء التعاقد مع اللاعب الغاني الدولي بناء على توصية من ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة.

ويعتزم برشلونة تقديم اللاعب للجماهير اليوم الثلاثاء، ويمكن أن يسجل ظهوره الأول بعد غد الأربعاء من خلال مباراة الفريق أمام اشبيلية في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.