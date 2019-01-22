يوفنتوس يبتعد في الصدارة وميلان يفوز دون هيغواين

المصدر: (أ ف ب)

ابتعد يوفنتوس، بطل المواسم السبعة الماضية، مجددا بفارق 9 نقاط عن وصيفه وملاحقه نابولي بفوزه بأول اختبار له في الدوري الإيطالي لعام 2019 على ضيفه كييفو 3-صفر في مباراة أضاع خلالها كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، فيما أصبح ميلان رابعا بفوزه في المرحلة 20 على مضيفه جنوى 2-صفر بغياب الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وكان نابولي قلص الفارق الى 6 نقاط بفوزه الأحد على لاتسيو، الخصم المقبل ليوفنتوس، بنتيجة 2-1، لكن فريق المدرب ماسيميليانو اليغري، المنتشي من تتويجه الأربعاء بالكأس السوبر المحلية على حساب غريمه ميلان (1-صفر)، أعاده الى 9 نقاط بتحقيقه فوزه الـ13 في آخر 14 خاضها ضد كييفو الذي لم يفز على "السيدة العجوز" منذ كانون الثاني/يناير 2010 (1-صفر).

وأنهى يوفنتوس الشوط الأول متقدما بهدفين، الأول للبرازيلي دوغلاس كوستا الذي استلم الكرة من الأرجنتيني باولو ديبالا وتقدم بها وتلاعب بالدفاع قبل أن يطلقها بيساره من مشارف المنطقة الى الشباك (13)، مسجلا هدفه الأول منذ 28 نيسان/أبريل 2018 ضد إنتر ميلان (3-2).

أما الثاني، فجاء في الثواني الأخيرة إثر لعبة جماعية تضمنت 28 تمريرة متتالية، آخرها من ديبالا الى الألماني إيمري جان الذي أودعها الشباك (1+45)، مسجلا هدفه الأول بقميص "بيانكونيري" الذي انتقل اليه هذا الموسم من ليفربول الإنجليزي، علما بأن بدايته مع بطل "سيري آ" كانت ضد كييفو بالذات في 18 أغسطس الماضي.

وفي بداية الشوط الثاني، حصل يوفنتوس على فرصة اضافة هدف ثالث من ركلة جزاء بعدما لمس ماتيا باني الكرة بيده داخل المنطقة، لكن الحارس المخضرم ستيفانو سورنتينو تألق وحرم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من هدفه الـ15 والانفراد مجددا بصدارة الهدافين (52).

ووجه يوفنتوس الضربة القاضية لضيفه بهدف في الدقيقة 84 برأسية من دانييلي روغاني اثر ركلة حرة نفذها فيديريكو بيرنارديسكي.

وعلى ملعب "ماراتسي"، صعد ميلان الى المركز الرابع، الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم، بعد فوزه المتأخر خارج قواعده على جنوى 2-صفر بغياب هيغواين المرشح للانتقال الى تشلسي الإنجليزي.