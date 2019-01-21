نابولي يشدّد الخناق على يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي

المصدر: أ ف ب

شدد نابولي الخناق على يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة عندما حسم قمة المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم في صالحه بفوزه على لاتسيو 2-1 الأحد، فيما حقق أتالانتا برغامو فوزا كبيرا على مضيفه فروزينوني بخماسية نظيفة بينها سوبر هاتريك لمهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا.

وعزز نابولي موقعه في المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط خلف يوفنتوس الذي يستضيف كييفو اليوم الاثنين في ختام المرحلة.

وكان نابولي الطرف الأفضل منذ البداية وبحث جاهدا عن افتتاح التسجيل، فيما اعتمد لاتسيو على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة التي كادت تثمر.

وكانت أول وأخطر فرصة لنابولي في الدقيقة 12 عندما سدد الدولي البولندي أركاديوش ميليك كرة قوية على الطائر من مسافة قريبة ردتها العارضة.

ورد لاتسيو بتسديدة قوية لنجمه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها حارس نابولي أليكس ميريت (ق18).

وحرم القائم الأيمن ميليك من افتتاح التسجيل برده رأسيته من مسافة قريبة (ق21)، ومرت تسديدة اللاعب نفسه من خارج المنطقة بجوار القائم الأيسر (ق22).

وأبعد حارس نابولي تسديدة قوية لسافيتش من خارج المنطقة إلى ركنية (ق25).

ونجح الإسباني خوسيه كايخون في افتتاح التسجيل لصاحب الأرض عندما استغل كرة من الدولي البلجيكي درايس مرتنز فتوغل بها داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه زاحفة على يسار الحارس الألباني توماس ستراكوشا (ق34).

وهو الهدف السادس لكايخون في مرمى لاتسيو في الدوري الإيطالي، ويعتبر الممثل الثاني للعاصمة روما أفضل ضحية لنجم ريال مدريد السابق.

وأضاف ميليك الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سددها بقوة بيسراه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ستراكوشا (37) رافعا رصيده إلى 11 هدفا على لائحة الهدافين.

وكاد الإسباني فابيان رويز يعزز تقدم نابولي مطلع الشوط الثاني بالهدف الثالث بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة لكنها ارتدت من تقاطع القائم الأيمن والعارضة، وتهيأت أمام ميليك الذي سددها زاحفة أبعدها الحارس إلى ركنية لم تثمر (ق57).

وأنقذ ميريت مرمى نابولي من هدف محقق برده تسديدة قوية على الطائر ل من مسافة قريبة (ق59).

وحرمت العارضة كايخون من هدفه الشخصي الثاني بردها رأسيته من مسافة قريبة (ق64).

وقلص لاتسيو الفارق عبر تشيرو إيموبيلي الذي تلقى كرة داخل المنطقة من الدولي الأرجنتيني خواكين كوريا داخل المنطقة فسددها زاحفة بيمناه وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ميريت (ق65)، وهو الهدف الحادي عشر لإيموبيلي هذا الموسم.

وتلقى لاتسيو ضربة موجعة بطرد مدافعه فرانشيسكو أتشيربي لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية (ق70).

سوبر هاتريك لزاباتا

وحقق أتالانتا برغامو فوزا كبيرا على مضيفه فروزينوني بخماسية نظيفة بينها سوبر هاتريك لزاباتا.

وسجل زاباتا رباعيته في الدقائق 44 و47 و64 و73 بعدما افتتح جانلوكا مانشيني التسجيل في الدقيقة 11.

ورفع زاباتا رصيده إلى 14 هدفا على لائحة الهدافين ولحق بمهاجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الصدارة.

وصعد أتالانتا إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف أمام ميلان الذي يحل ضيفا على جنوى اليوم في ختام المرحلة، فيما تجمد رصيد فروزينوني عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأفلت فيورنتينا من الخسارة أمام ضيفه سمبدوريا وأدرك التعادل 3-3 في الوقت القاتل.

وتقدم فيورنتينا مرتين عبر الكولومبي لويس موريال (ق34 و70)، ورد فيورنتينا مرتين أيضا بواسطة الأوروغوياني غاستون راميريز (ق44) وفابيو كوالياريلا (ق81 من ركلة جزاء)، قبل أن يمنح الأخير التقدم للضيوف للمرة الأولى في المباراة (ق85) لكن الأرجنتيني جرمان بيثيلا أدرك التعادل لفيورنتينا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ولحق كوالياريلا بثنائي صدارة لائحة الهدافين رونالدو وزاباتا بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفا.

ولعب فيورنتينا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد لاعب وسطه الدولي السويسري إدميلسون فرنانديش لتلقيه الإنذار الثاني.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر مقابل 30 نقطة لسمبدوريا الثامن.

وتعادل أيضا سبال مع بولونيا بهدف للسلوفيني ياسمين كورتيتش (ق63) مقابل هدف للأرجنتيني رودريغو بالاسيو (ق24).

ورفع سبال رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر مقابل 14 نقطة لبولونيا الثامن عشر.

وأفلت كالياري من الخسارة أمام ضيفه إمبولي وانتزع التعادل 2-2 في الوقت القاتل.

وكان كالياري البادئ بالتسجيل عبر ليوناردو بافوليتي (ق36)، ورد إمبولي بهدفين في الشوط الثاني سجلهما جوفاني دي لورنتسو (ق70) والسلوفيني ميخا زايتشك (ق81)، قبل أن يدرك البرازيلي دييغو فارياس التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبقي كالياري في المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، وإمبولي سابعا عشر برصيد 17 نقطة.