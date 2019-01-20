ليفربول لصلاح: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي

المصدر: البيان الالكتروني

بعد تألق النجم المصري محمد صلاح أمام كريستال بالاس وتسجيله هدفين محققاً رقماً قياسياً جديداً بتسجيله 50 هدفاً في 65 مباراة، تغزل نادي ليفربول الإنجليزي بنجمة المصري ببيت شعر للمتنبي.

ونشر نادي ليفربول باللغة العربية على حسابه الرسمي في "تويتر" صورة لـ"صلاح"، من مباراته أمام كريستال بالاس، "السبت"، وعلق عليها ببيت شعر للمتنبي من قصيدة "لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي":

لعَيْنَيْكِ ما يَلقَى الفُؤادُ وَمَا لَقي وللحُبّ ما لم يَبقَ منّي وما بَقي

لعَيْنَيْك ما يَلقَى الفُؤادُ وَمَا لَقي وللحُبّ ما لم يَبقَ منّي وما بَقي. ❤️ pic.twitter.com/Vv9aVqjS5A — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) ١٩ يناير ٢٠١٩