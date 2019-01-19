سان جرمان يثأر من غانغان بـ "التسعة"

المصدر: أ ف ب

صب باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر جام غضبه على ضيفه غانغان الأخير، الذي عاد من "بارك دي برانس" بنتيجة مخالفة تماما لزيارته الأخيرة إلى معقل النادي الباريسي، إذ خرج بنتيجة مذلة صفر-9 السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل نادي العاصمة اللقاء وهو يبحث عن فوز ثأري على غانغان الذي جرده قبل 10 أيام من لقب كأس الرابطة بالفوز عليه في ربع النهائي على "بارك دي برانس" 2-1، حارما إياه من محاولة الفوز باللقب للموسم السادس تواليا.

وحقق فريق المدرب الألماني توماس توخل مبتغاه بتسجيله فوزا قياسيا على "بارك دي برانس"، عادل به أيضا أكبر انتصار له في الدوري والذي حققه على ملعب تروا العام 2016 (9-صفر ايضا)، علما بأن أكبر فوز محلي له في جميع المسابقات كان 10-صفر العام 1994 في مسابقة الكأس على ملعب كوت شود.

لكن الفوز الذي أعاد به الفارق بينه وليل الثاني، الفائز الجمعة على أميان 2-1، الى 13 نقطة، كان مكلفا إذ خسر جهود نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي الذي خرج من اللقاء بعد اصابته في الكاحل الأيسر، وذلك قبل أقل من شهر على المواجهة المرتقبة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (12 فبراير ذهابا في مانشستر).

ويدين نادي العاصمة بفوزه الثالث تواليا والـ17 في 19 مباراة (ليل خاض 21 مبارة)، الى الثلاثي البرازيلي نيمار وكيليان مبابي والأوروغوياني أدينسون كافاني، إذ سجل الأول ثنائية (ق11 و68) رفع بها رصيده الى 13 هدفا، مقابل ثلاثية لكل من الثاني (ق37 و45 و80) والثالث (ق59 و66 و75).

وعزز مبابي صدارته للهدافين بـ 17 هدفا مباشرة أمام كافاني الذي رفع رصيده الى 14 هدفا بعد هذه المباراة التي اختتم مهرجانها التهديفي البلجيكي توما مونييه بهدف في الدقيقة 83.

ويلعب اليوم أيضا موناكو مع ستراسبورغ، ونيم مع تولوز، ورينس مع نيس، على أن يلتقي الأحد بوردو مع ديجون، ورين مع مونبلييه، وأنجيه مع نانت، وكاين مع مرسيليا، وسانت اتيان مع ليون.