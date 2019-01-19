محمد صلاح ينتظر رقماً قياسياً جديداً أمام كريستال بالاس

المصدر: البيان الالكتروني

يسعى مهاجم "الريدز" محمد صلاح إلى تحقيق رقم قياسي جديد عندما يحل كريستال بالاس صاحب المركز الـ14 ضيفاً على ليفربول المتصدر مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدمحيث سيصبح أول لاعب مصري وثامن لاعب إفريقي يصل إلى 50 هدفاً في البريميرليغ، فقد سجل محمد صلاح 48 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، 46 هدفا مع ليفربول واثنان مع تشيلسي.

ويتطلع النجم المصري لقيادة ليفربول نحو تحقيق الانتصار الـ19 في النسخة الحالية من المسابقة للوصول إلى النقطة الـ60.

كما يسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز السابع على التوالي على ملعب أنفيلد وذلك للمرة الأولى منذ يناير لعام 2014 والابتعاد بصدارة الدوري الإنجليز عن منافسه مانشستر سيتي، مطارده الرئيسي، فيما يسعى كريستال بالاس إلى كسب نتيجة إيجابية لتحسين ترتيبه في جدول المسابقة.

يذكر أن ليفربول لم يخسر في آخر 31 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي، ويعد كريستال بالاس هو آخر فريق تمكن من تحقيق الفوز على ليفربول بملعب أنفيلد في مسابقة الدوري، حيث لم يتذوق "الريدز" طعم الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره في البريميرليغ منذ هزيمته أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2 في أبريل 2017.