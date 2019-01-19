أرسنال يطارد المربع الذهبي أمام تشيلسي

المصدر: لندن - د ب ا

يستضيف أرسنال فريق تشيلسي اليوم في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة حاسمة لموقف وجود أرسنال ضمن أصحاب المراكز الأربعة الأولى بجدول الدوري في نهاية الموسم «المربع الذهبي»، ويحتل أرسنال المركز الخامس برصيد 41 نقطة بفارق ست نقاط خلف تشيلسي «الرابع»، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، والفوز سيمكن أرسنال، بقيادة إيمري، من تقليص الفارق مع تشيلسي إلى ثلاث نقاط، بينما يمكن أن تعني الخسارة تبدد فرصة أرسنال بشكل كبير في المشاركة بدوري الأبطال، والاكتفاء بالمنافسة على المشاركة في الدوري الأوروبي للموسم الثالث على التوالي.

ويواصل فريقا ليفربول ومانشستر سيتي صراعهما في الصدارة، ويستضيف ليفربول، صاحب القمة بفارق 4 نقاط عن سيتي، فريق كريستال بالاس صاحب المركز 14، بينما يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفاً على هيديرسفيلد الأخير، ويتطلع مانشستر يونايتد، إلى مواصلة صحوته في مواجهة برايتون.

وفي صراع الابتعاد عن شبح الهبوط، يستضيف نيوكاسل فريق كارديف سيتي. وفي بقية مباريات الجولة، يلتقي توتنهام مع فولهام ويستضيف ولفرهامبتون فريق ليستر سيتي، ويلعب ويستهام مع ضيفه بورنموث، ويحل إيفرتون ضيفاً على ساوثهامبتون، ويلتقي واتفورد مع بيرنلي.