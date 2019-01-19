قمة الريال وإشبيلية في «برنابيو» اليوم

المصدر: مدريد - اف ب

يلتقي ريال مدريد مع ضيفه إشبيلية اليوم في قمة نارية بملعب «سانتياغو برنابيو» ضمن المرحلة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم، لفض شراكة المركز الثالث، إذ يملك كل منهما 33 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف لإشبيلية، ويحاول ريال مدريد استغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب النقاط الثلاث ورد الاعتبار لخسارته المدوية على أرض ضيفه صفر-3 ذهاباً، والتي كانت الأولى للنادي الملكي في «الليغا» هذا الموسم قبل أن تتواصل خيباته، حيث مني بست هزائم آخرها في المرحلة قبل الماضية أمام ريال سوسييداد. ويحوم الشك حول مشاركة بنزيمة مع الريال، ويغيب الويلزي غاريث بايل وماركو أسينسيو وحارس المرمى الدولي البلجيكي ثيبو كورتوا بسبب الإصابة.