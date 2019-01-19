البطل ووصيفه أبرز مواجهات ربع نهائي كأس إسبانيا

المصدر: أ ف ب

وضعت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم التي سحبت الجمعة، برشلونة حامل اللقب في مواجهة وصيفه إشبيلية، فيما يلعب غريمه ريال مدريد مع غيرونا.

وتقام مباريات هذا الدور ذهابا الأسبوع المقبل، وإيابا الأسبوع الذي يليه.

وكان برشلونة تغلب في ابريل الماضي على أشبيلية 5-صفر في النهائي، وأحرز اللقب الـ 30 في تاريخ المسابقة، قبل أن يجدد فوزه على الفريق الأندلسي في مسابقة الكأس السوبر 2-1 في أغسطس إيذانا بانطلاق الموسم الجديد.

واحتج ليفانتي على تأهل برشلونة لإشراكه المدافع الشاب شومي غير المؤهل للعب بسبب نيله عدة بطاقات صفراء مع الفريق الرديف، لكن الاتحاد الإسباني رفض طلبه باعتباره فائزا، ورد احتجاجه معتبرا أنه تم بعد انقضاء المهلة القصوى المحددة بيومين فقط بعد إقامة المباراة.

ويلعب برشلونة مباراة الذهاب على ملعب سانشيز بيزخوان في إشبيلية قبل أن يستضيف الفريق الأندلسي إيابا في كامب نو.