رونالدو يمثل أمام القضاء الإسباني

المصدر: أ ف ب

سيمثل نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو "الثلاثاء" أمام محكمة مدريد التي ستحكم عليه بدفع غرامة مقدارها 18,8 مليون يورو بسبب تهربه من دفع الضرائب، كما أعلن متحدث باسمها الجمعة.

وقال المتحدث "بعدما رُفض طلبه بالمثول عبر تقنية الاتصال بالفيديو، يتعين عليه "رونالدو" الحضور" الى مقر المحكمة في شمال العاصمة الإسبانية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش.

وستصدر المحكمة القرار بشأن الغرامة التي يتوجب على رونالدو دفعها، إضافة الى حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ. وعموما، يعفى في إسبانيا المحكومون بالسجن لفترة تصل الى عامين، من تنفيذ العقوبة في حال عدم وجود سوابق في سجلهم.

والغرامة المالية التي سيدفعها النجم السابق لريال مدريد، هي نتيجة اتفاق بين محاميه وسلطات الضرائب الإسبانية. وما لم يتم التوصل الى هذا الاتفاق، كان أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، يواجه احتمال فرض غرامة قاسية تصل الى 28 مليون يورو، وحكم بالسجن لثلاثة أعوام ونصف عام، بحسب نقابة الاختصاصيين في وزارة المالية.

وأدى هذا الاتفاق الى إقفال الملف القضائي بحق النجم الذي انتقل الى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018 مقابل نحو 100 مليون يورو.

واتهمت المحكمة الجنائية في مدريد، رونالدو بتهرب ضريبي وصلت قيمته إلى 14,7 مليون يورو من خلال انشاء هيكل تجاري وهمي لإخفاء أرباحه في الفترة من 2011 إلى 2014.

وإضافة الى هذه المشكلة الضريبية التي تتجه الى الطي، يواجه رونالدو مشاكل أخرى بعيدا من المستطيل الأخضر، أبرزها إعادة فتح تحقيق في مدينة لاس فيغاس الأميركية بناء على تهمة اغتصاب وجهتها بحقه عارض الأزياء السابقة كاثرين مايورغا (34 عاما)، في حادثة تعود إلى 13 يونيو 2009.