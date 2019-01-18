مورينيو: محمد صلاح كان طفلاً تائها في لندن

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد سنوات من الإشاعات، ومئات التقارير والتكهنات بشأن سبب إبعاده عن تشلسي، خرج المدير الفني جوزيه مورينيو بالقول الفصل في الدوافع الحقيقية لرحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف "البلوز".

صلاح، كان قد انضم مقابل 11 مليون جنيه إسترليني (نحو 14.2 مليون دولار) من بازل السويسري، في يناير 2014 بعد أن أثار إعجاب مورينيو في مباراتين بدوري أبطال أوروبا ضد "البلوز".

لكن مسيرة الفرعون المصري في لندن اقتصرت على 19 مباراة فحسب، قبل إطلاقه على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا ثم روما الإيطاليين، قبل أن يتم لاحقا بيعه لصفوف الأخير.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (44 مليون دولار) في يونيو 2017، تحول محمد صلاح إلى أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي، والعالم، وحقق إنجازات عدة أبرزها لقبي هداف البريميرليغ وأفضل لاعب بالبطولة، وهو يقود "الريدز" حاليا إلى قمة البريميرليغ، بعد مرور أكثر من نصف الموسم.

لكن مورينيو، رغم مرور السنوات، كان حريصا على النأي بنفسه عن قرار إبعاد صلاح عن صفوف تشلسي، موضحا تفاصيل رحيل النجم المصري عن الفريق اللندني قبل سنوات.

وفي تصريحات نقلها موقع "سكاي نيوز" قال المدير الفني البرتغالي "عندما قرر النادي بيعه، لم يكن قراري، أنا اشتريته، ولم أقم ببيعه، وكانت علاقتي به جيدة.. نعم جيدة".

وتابع المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد: "أعتقد أنه لا يندم على الرحيل عن تشلسي لأن كل شيء سار بعد ذلك بشكل جيد بالنسبة له وتقدمه كان رائعا، أما في ذلك الوقت فقد كان مجرد طفل تتملكه رغبة كبيرة في اللعب كل أسبوع، وكل دقيقة، ولم نتمكن من منحه ذلك".

ويعتقد مورينيو أن القول بفشله في إخراج أفضل ما في صلاح خلال سنوات لعبه في تشلسي ليس أمرا دقيقا، معتبرا أنه "وقع في حب اللاعب"، حتى قبل وصوله إلى "ستامفورد بريدج".

وأضاف: "لقد قيل الكثير من الأشياء غير الصحيحة. يحاول البعض وصفي بالمدرب الذي باع صلاح، لكنني أنا من اشتريت صلاح".

"لقد قدت تشلسي ضد بازل في دوري الأبطال. كان صلاح طفلا في بازل. عندما ألعب ضد فريق بعينه، أحرص على تحليل الفريق ولاعبيه لوقت طويل، وقد وقعت في هوى هذا الطفل. لقد اشتريته".

"لقد دفعت النادي إلى شرائه، وفي ذلك الوقت، كان لدينا بالفعل مهاجمين رائعين: (إيدن) هازارد، وويليان، كان لدينا أفضل المواهب هناك. لكنني دفعت مسؤولي تشلسي لشراء هذا الفتى اليافع".

ثم عرج مورينيو على سبب التخلي عن صلاح بالإعارة، مشيرا إلى أمر واحد هو رغبة صلاح في المشاركة بالمباريات، وسط منافسة محتدمة من رفاقه، باعتباره السبب الرئيسي وراء الفترة القصيرة التي ارتدى خلالها صلاح قميص تشلسي.

وقال مورينيو "لقد كان طفلاً تائها في لندن. كان تائها في عالم جديد عليه، وكنا نريد أن نعمل معه ليصبح أفضل وأفضل، لكنه كان تحت ضغط الرغبة في اللعب وعدم الانتظار".

واختتم تعليقاته: "لذلك قررنا أن نضعه على لوائح الإعارة. لنعرفه على ثقافة كروية عرفتها جيدا في إيطاليا، حيث كرة القدم التكتيكية، التي تمتاز بالقوة البدنية، وفرنا له مكانا جيدا للعب.. فيورنتينا فريق جيد، ومن دون أن يتعرض به لضغوط كبيرة بشأن تحقيق ألقاب، وكان هذا ما حدث".