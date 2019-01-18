خطأ إداري يهدد برشلونة بالإقصاء من كأس ملك إسبانيا

المصدر: وكالات

هز عثمان ديمبلي وليونيل ميسي الشباك خلال فوز برشلونة حامل اللقب 3-صفر على ليفانتي في كامب نو اليوم الخميس ليتفوق 4-2 في النتيجة الإجمالية وحجز مقعده في دور الثمانية.

ورغم ذلك يظل وضع برشلونة في المسابقة، التي فاز بلقبها في آخر أربع سنوات، غامضا بعد أن قال ليفانتي قبل المباراة إنه سيقدم شكوى للاتحاد الاسباني للعبة يوم الجمعة ضد النادي الكاتالوني.

ويزعم ليفانتي بأن ناشئ برشلونة شومي برانداريز، الذي خاض مباراة الذهاب، لم يكن يحق له اللعب لأنه كان موقوفا.

وإذا ثبت هذا الأمر سيتم استبعاد برشلونة، بطل كأس الملك 30 مرة، من البطولة وسيتأهل ليفانتي لدور الثمانية.

وبعد خسارة برشلونة 2-1 ذهابا أجرى المدرب إرنستو بالبيردي خمسة تغييرات واستدعى الهداف التاريخي للنادي ميسي وكذلك جوردي ألبا وإيفان راكيتيتش بينما لم يبدأ بالمهاجم الأساسي لويس سواريز.

وانطلق برشلونة بقوة وتقدم بعد نصف ساعة عندما تسلم ديمبلي تمريرة ميسي ليسدد في المرمى بمساعدة مدافع.

وعاد المهاجم الفرنسي ليسجل مجددا بعد تمريرة أخرى من ميسي ليراوغ الحارس أيتور فرنانديز مضاعفا التقدم.

وأكمل ميسي الثلاثية في الدقيقة 54 لكن برشلونة لا يعرف مصيره في البطولة حتى الآن وسينتظر حكم الاتحاد الاسباني في قضية شومي.