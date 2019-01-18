إنفانتينو: إمكانية تنظيم كأس العالم في دول من قارتين

المصدر: وكالات

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس إنه لا يوجد تعارض في تنظيم كأس العالم في دول من قارتين مختلفتين.

وأوضح إنفانتينو، الذي تحدث على هامش اجتماع تنفيذي للفيفا في مراكش، أنه لا يوجد في اللوائح ما يمنع تقدم المغرب وإسبانيا والبرتغال بعرض مشترك لتنظيم النهائيات في 2030.

ويفكر المغرب في التقدم بطلب تنظيم مشترك مع إسبانيا والبرتغال بعدما خسر تنظيم النهائيات في 2026 أمام العرض الموحد من أمريكا والمكسيك وكندا.

وستكون أول مرة تتقدم فيها دول من قارتين مختلفتين بطلب تنظيم مشترك.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي عزمه إجراء دراسة جدوى لتقديم عرض مشترك لنسخة 2030 مع أيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز. وقال الاتحاد الأيرلندي إنه سيدرس الأمر معهم.

وكشفت أمريكا الجنوبية عن عرض ثلاثي يتضمن الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي لتنظيم نسخة 2030 والتي ستتزامن مع الاحتفال بمرور مئة عام على إقامة أول نسخة لكأس العالم والتي استضافتها أوروغواي في 1930.

وفي نوفمبر قال مسؤولون في بلغاريا واليونان وصربيا ورومانيا إنهم يفكرون في التقدم بعرض مشترك لاستضافة كأس العالم 2030 وبطولة أوروبا قبلها بعامين.

وقال إنفانتينو "أرحب بكل العروض. كلما زادت العروض يصبح الأمر أفضل".

وأشار رئيس الفيفا إلى أنه ما زالت هناك أربعة أعوام قبل اتخاذ القرار النهائي ودعا المغرب لمواصلة العمل مع جميع الأطراف.