جيرونا يطيح بأتلتيكو في كأس إسبانيا والريال وإشبيلية إلى ربع نهائي

المصدر: أ ف ب

أطاح جيرونا بمضيفه أتلتيكو مدريد وأخرجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم عندما أرغمه على التعادل 3-3 إيابا على أرضه ملعب "ميتروبوليتانا" في العاصمة مدريد.

وكان الفريقان تعادلا ذهابا 1-1 في كاتالونيا، فتأهل جيرونا لتسجيله أكثر خارج قواعده.

وكان أتلتيكو مدريد البادىء بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي الكرواتي نيكولا كالينيتش في الدقيقة 12 بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من الدولي الأوروغوياني دييغو غودين.

لكن جيرونا، الذي يخوض موسمه الثاني تواليا في الدرجة الأولى، نجح في الرد بهدفين بفضل أسلوبه الدفاعي والواقعي على غرار منافسه، الأول بواسطة فاليري فرنانديز إسترادا بتسديد كرة هوائية بيمناه من داخل المنطقة (ق37)، والثاني عن طريق الدولي الأوروغوياني كريستيان ستوياني، ثالث هدافي الليغا، بضربة رأس إثر تمريرة عرضية لأليكس غارسيا (ق59).

ودفع مدرب أتلتيكو مدريد الدولي الأرجنتيني السابق دييغو سيميوني بنجمه الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان بعد دقيقتين مكان كوكي، فصنع الأول هدف التعادل للأرجنتيني أنخل كوريا (ق66).

وظن لاعبو أتلتيكو مدريد أنهم حجزوا بطاقة التأهل عندما سجل غريزمان الهدف الثالث في الدقيقة 84 بتسديدة "طائرة" من داخل المنطقة اثر تمريرة من مواطنه توماس ليمار، لكن جيرونا نجح في خطف هدف التعادل في الدقيقة 88 عبر الدولي العاجي سيدو دومبيا بتسديدة من حافة المنطقة.

وفشل لاعبو المدرب سيميوني في فك عقدة جيرونا الذي أرغمهم على التعادل في المباريات الخمس التي جمعت بينهما حتى الآن.

وخرج أتلتيكو مدريد من الدور ثمن النهائي وهو الذي بلغ الدور ربع النهائي على الأقل في المواسم الستة الأخيرة حتى إنه رفع كأس المسابقة العام 2013.

ريال مدريد يثار من ألافيس

وثأر ريال مدريد من ألافيس عندما أخرجه من الدور ثمن النهائي رغم خسارته أمامه بهدف وحيد سجله الدنماركي مارتن برايثوايت في الدقيقة 30، وذلك لفوزه 3-صفر ذهابا في مدريد.

ويدين ريال مدريد بتأهله إلى حارس مرماه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي أنقذه من أهداف عدة خصوصا في الشوط الثاني والدقائق الأخيرة.

وخاض ريال مدريد المباراة بتشكيلة رديفة باستثناء الثلاثي الفرنسي رافايل فاران والبرازيلي مارسيلو ومواطنه كاسيميرو ولوكاس فاسكيث، ونجح في قيادة المباراة إلى بر الأمان ورد الاعتبار لألافيس الذي كان أخرجه من الدور ربع النهائي الموسم الماضي بخسارته أمامه على أرضه صفر-1 ذهابا وفوزه عليه 2-1 إيابا في سانتياغو برنابيو.

ولم يقدم ريال مدريد عرضا جيدا وبدا متأثرا كثيرا بغياب نجومه خصوصا في خط الوسط الذي حاول إيسكو ومارسيلو الذي أشركه المدرب سانتياغو سولاري في خط الوسط، تنشيطه من دون جدوى.

ونجح ليغانيس في ترجمة أفضليته في الشوط الأول إلى هدف عندما استغل برايثوايت كرة عرضية تابعها برأسه فارتدت من القائم الأيسر وتهيأت أمام الدفاع الملكي الذي فشل في إبعادها ليسددها سابين ميرينو من مسافة قريبة ارتطمت بالمدافع ألفارو أوريوثولا وتهيأت أمام الدنماركي الذي تابعها داخل المرمى الخالي.

وتحسن أداء ريال مدريد نسبيا في الشوط الثاني بعودة مارسيلو إلى مركزه في الجهة اليسرى ودخول داني سيبايوس، لكن من دون خطورة على مرمى أصحاب الأرض باستثناء انفراد للمغربي الأصل ابراهيم دياز، بديل لوكاس فاسكيث، اثر تلقيه كرة من البرازيلي فينيسيوس جونيور فلعبها زاحفة ارتدت من القائم الأيمن (ق90).

وأنقذ نافاس مرماه ببراعة في مناسبتين في الوقت بدل الضائع بتصديه لتسديدتين قويتين من داخل المنطقة لبرايثوايت اثر تمريرة من جوناثان (ق90+3)، وميرينو إثر تمريرة من الدولي المغربي يوسف النصيري (ق90+4).

وبلغ إشبيلية الدور ربع النهائي رغم خسارته أمام ضيفه أتلتيك بلباو صفر-1، وذلك لفوزه 3-1 ذهابا الخميس الماضي في بلباو.

وسجل غوركا غوروثيتا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 بضربة رأس.

وهي المباراة الثالثة بين الفريقين في أسبوع بعدما التقيا الأحد في الدوري في بلباو أيضا وفاز الأخير 2-صفر.

ولحق جيرونا وريال مدريد وإشبيلية بفالنسيا وخيتافي اللذين تأهلا الثلاثاء بفوز الأول على سبورتينغ خيخون من الدرجة الثانية 3-صفر (1-2 ذهابا)، وتعادل الثاني مع مضيفه بلد الوليد 1-1 (1-صفر ذهابا).

ويختتم إياب ثمن النهائي الخميس بلقاءات ريال سوسييداد مع ريال بيتيس (0-0)، وإسبانيول مع فياريال (2-2)، وبرشلونة مع ليفانتي (1-2).