رونالدو يقود يوفنتوس للفوز بالسوبر الإيطالي ويتوج بلقبه الأول مع السيدة العجوز

المصدر: (د ب أ)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس للتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما سجل هدفاً خلال فوز الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) 1 / صفر على ميلان اليوم الأربعاء في المباراة التي جرت على ملعب (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة السعودية.

وتقمص رونالدو دور البطولة في اللقاء، بعدما سجل هدف يوفنتوس في الدقيقة 61 عبر ضربة رأس رائعة، ليتوج بلقبه الأول مع الفريق الذي انضم لصفوفه في الصيف الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني.

وتضاعفت معاناة ميلان في اللقاء، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه فرانك كيسي في الدقيقة 74، إثر التحامه العنيف مع إيمري كان لاعب يوفنتوس.

وانفرد يوفنتوس بالرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجا باللقب، حيث تفوق بفارق لقب وحيد على أقرب ملاحقيه ميلان، كما ثأر من خسارته أمام الفريق اللومباردي بركلات الترجيح في آخر لقاء للسوبر جرى بين الفريقين عام 2016، ليفرض هيمنته التامة على الكرة الإيطالية في ظل امتلاكه للرقم القياسي أيضا كأكثر الفرق المتوجة ببطولتي الدوري وكأس إيطاليا.

وحافظ يوفنتوس على تفوقه على ميلان، بعدما تغلب عليه للمباراة السابعة على التوالي في مختلف المسابقات، فيما عجز ميلان عن تسجيل أي هدف في شباك يوفنتوس للمباراة الثالثة على التوالي.

وبصورة إجمالية، حقق يوفنتوس انتصاره رقم 90 خلال مواجهاته مع ميلان في كل البطولات، والتي بلغت 230 مواجهة، مقابل 67 فوزا لميلان وخيم التعادل على 73 لقاء.