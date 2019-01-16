خيتافي وفالنسيا إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

المصدر: أ ف ب

حجز خيتافي بطاقة تأهله الى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا للمرة الأولى منذ 2015 والثانية فقط منذ 2010، وذلك بتعادله مع مضيفه بلد الوليد 1-1 الثلاثاء في اياب ثمن النهائي.

وكان وصيف بطل المسابقة لعامي 2007 و2008 حسم لقاء الذهاب على أرضه بهدف سجله في الثواني الأخيرة أنخل لويس رودريغيز، الذي منحه الثلاثاء أيضا هدف التقدم في الدقيقة 29 من ركلة جزاء بعد الاحتكام الى تقنية الفيديو "في أيه آر"، قبل أن يعيد الإيطالي دانييلي فيردي الأمل لأصحاب الأرض بادراكه التعادل في الدقيقة 50.

وحصل بلد الوليد، وصيف عامي 1950 و1989، على فرصة التقدم في الدقائق الأخيرة من اللقاء حين احتسبت له ركلة جزاء، لكن روبن الكاراز اصطدم بتألق الحارس الأرجنتيني ليوناردو تشيتشيسولا الذي أحبط عزيمة أصحاب الأرض في وقت حاسم من المباراة (ق85).

وفي مباراة أخرى، أحرز سانتي مينا هدفين ليقود فالنسيا المتعثر في الدوري لبلوغ دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد الفوز 3-صفر على سبورتنج خيخون المنتمي للدرجة الثانية و4-2 في النتيجة الإجمالية الثلاثاء.

وخسر فالنسيا 2-1 في الذهاب، ورغم انطلاق المباراة في موعد متأخر امتلأت مدرجات استاد ميستايا بجماهيره على أمل مشاهدة فريقهم يقلب الأمور لصالحه.

وافتتح مينا التسجيل لفريق المدرب ماسيلينو في الدقيقة 65 بتسديدة غيرت اتجاهها.

وأضاف المهاجم الإسباني الهدف الثاني بعد ذلك بعشر دقائق، إذ حول تمريرة عرضية منخفضة في الشباك ثم حسم فيران توريس الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتأتي النتيجة لتريح بفالنسيا المتعثر في الدوري بعد تعادله 1-1 مع ريال بلد الوليد ليظل في المركز 11.

ويلعب اليوم أتلتيكو مدريد مع جيرونا (1-1)، وإشبيلية مع أتلتيك بلباو (3-1)، وليغانيس مع ريال مدريد (0-3).

ويستكمل الدور ثمن النهائي الخميس حين يلتقي ريال سوسييداد مع ريال بيتيس (0-0)، وإسبانيول مع فياريال (2-2)، وبرشلونة حامل اللقب مع ليفانتي (1-2).