«الجوهرة» يستضيف سوبر إيطاليا الليلة

المصدر: عواصم - أ ف ب

يخوض يوفنتوس وميلان مباراة الكأس السوبر الإيطالية في كرة القدم في ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة السعودية الليلة وفي حال فوز يوفنتوس، سيحتفل رونالدو بلقبه الأول مع فريق «السيدة العجوز» الذي انتقل إليه في الصيف قادماً من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

وكان ميلان تغلب على يوفنتوس، بطل الدوري في المواسم السبعة الأخيرة، في نسخة 2016 من الكأس السوبر بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي فيما كان لقب النسخة التالية والتي تحمل الرقم 30 من نصيب لاتسيو الفائز 3-2 على الملعب الأولمبي في روما.