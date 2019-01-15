سيتي يطارد صدارة ليفربول بثلاثية في مرمى ولفرهامبتون

المصدر: (أ ف ب)

قلص مانشستر سيتي الفارق إلى 4 نقاط عن ليفربول بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة في ختام المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم الاثنين.

وكان ليفربول ابتعد مؤقتاً في المركز الأول بفارق 7 نقاط إثر فوزه الصعب على مضيفه برايتون 1-صفر السبت، ويملك المتصدر 57 نقطة مقابل 53 لسيتي.

وواصل المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس هوايته التهديفية في الآونة الأخيرة وسجل هدفين. وكان جيزوس سجل رباعية في مرمى بورتون البيون في المباراة التي انتهت بفوز ساحق لفريقه 9-صفر في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة، وهدفاً واحداً في مرمى روثرهام في مسابقة كأس انجلترا (فاز فريقه 7-صفر).

بدأ مانشستر سيتي المباراة ضاغطاً على مرمى منافسه الذي حقق نتائج إيجابية في مواجهة الكبار وتحديداً ضد منافسه اليوم 1-1 ذهابا والنتيجة ذاتها ضد مانشستر يونايتد ايضا في حين تغلب على توتنهام 3-1 في عقر داره.

وتمكن سيتي من افتتاح التسجيل بعد تمريرة أمامية طويلة من مدافعه الفرنسي ايميريك لابورت باتجاه الجناح الألماني لوروا سانيه الذي سار بها على الجهة اليسرى متخطياً أحد المدافعين قبل أن يمررها عرضية تابعها جيزوس من أمام المرمى داخل شباك الحارس البرتغالي روي باتريسيو (10).

ثم جاءت حادثة طرد لاعب ولفرهامبتون ويلي بولي في الدقيقة 19 لتعقد من مهمة الضيوف، فأضاف سيتي الهدف الثاني من ركلة جزاء إثر مخاشنة رحيم ستيرلينغ داخل المنطقة فانبرى لها جيزوس (39).

وهبط إيقاع المباراة في الشوط الثاني نسبياً وأشرك مدرب سيتي الإسباني جوزيب غوارديولا صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين بدلاً من الإسباني دافيد سيلفا في الدقيقة 62.

وبعد دقائق من دخوله سدد كرة قوية تصدى لها باتريسيو وأبعدها ركلة ركنية (77) ومنها عادت ووصلت الكرة الى دي بروين فأطلقها قوية لترتطم بمدافع ولفرهامبتون كونور كودي وتتحول خطأ داخل شباك فريقه.