30 ناشئاً في معسكر يوفنتوس

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

شارك 30 ناشئاً من رأس الخيمة في تدريبات كرة القدم بمعسكر يوفنتوس، الذي نظمته هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بالتعاون مع «أكاديمية كرة القدم»، حيث تم دعوة مدربين من نادي يوفنتوس، لزيارة رأس الخيمة، وأقيم المعسكر التدريبي في ملعب نادي الإمارات، في إطار جهود اتنمية مهارات الجيل المقبل من لاعبي كرة القدم ممن تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً في رأس الخيمة.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيــذي لهيئة رأس الخيمة لتنميــة السياحة: تنظيم معسكر تدريبي عالمي ، يأتي في إطار التزامنــا برعايــة المهارات المحليـة ودعــم المواهــب الشابــة، وتهدف شراكتنا مع الأكاديمية إلى رعايــة الشباب من أصحـــاب المهـارات المتميـزة.