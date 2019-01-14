إصابة بنزيما تجبر الريال على القرار "المنتظر"

المصدر: د ب ا

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مجبرا على التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بكسر في أحد أصابع اليد اليسرى.

وتعرض بنزيما للإصابة خلال المباراة التي فاز بها ريال مدريد أمس الأحد 2 / 1 على مضيفه ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وخضع بنزيما لفحوصات فجر اليوم الاثنين في العاصمة الإسبانية مدريد، ومن المنتظر أن يصدر ناديه خلال الساعات القليلة المقبلة بيانا يسلط فيه الضوء على نتائج هذه الفحوصات والمدة المتوقعة لغياب اللاعب.

وإذا تقرر خضوع بنزيما لإجراء جراحة في اليد فسيكون من المؤكد غيابه عن مباراتي ريال مدريد أمام ليغانيس يوم الأربعاء المقبل في كأس ملك إسبانيا وأمام إشبيلية يوم الأحد القادم في مسابقة الدوري المحلي.

وقال المدير الفني لريال مدريد، سانتياغو سولاري، عقب المباراة إن كريم بنزيما اضطر لمغادرة الملعب قبل انتهاء اللقاء لأنه كان يشعر بألم كبير جراء الكسر الذي تعرض له في إصبع اليد.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أنه في ظل غياب بنزيما بجانب غاريث بيل وماركو أسينسيو للإصابة سيكون على النادي الملكي مراجعة حساباته فيما يخص التعاقد مع مهاجم جديد هذا الشتاء.

ورغم ذلك، لا يزال سولاري يؤكد أن التعاقد مع لاعبين جدد حاليا لا يدخل ضمن خططه الراهنة، إلا أن الوضع الحالي في ريال مدريد ينبئ باقتراب دخوله في أزمة كبيرة نظرا للنقص الشديد في عدد اللاعبين القادرين على شغل مركز المهاجم رقم 9.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لم يبرم أي صفقات شراء لاعبين جدد لمواجهة أزمة طارئة منذ أن أتى باللاعب التوغولي إيمانويل أديبايور عام 2011 ليحل بدلا من الأرجنتيني غونزالو هيغواين المصاب.

ويعد المهاجم الأرجنتيني ماور ايكاردي، نجم انتر ميلان الإيطالي، هو أبرز المرشحين للانتقال لريال مدريد في الوقت الراهن، حيث إنه يرفض حتى الآن تمديد تعاقده مع فريقه الحالي.

يذكر أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ايكاردي مع انتر ميلان يبلغ 110 ملايين يورو.