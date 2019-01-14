مانشستر يونايتد يهزم توتنهام

المصدر: لندن - أ ف ب

حقق فريق مانشستر يونايتد انتصاره الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على توتنهام 1 - 0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعب ماركوس راشفورد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف أرسنال، وتوقف رصيد توتنهام عند 48 نقطة في المركز الثالث. يذكر أن هذا الفوز هو الخامس على التوالي لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي منذ تولي النرويجي اولي جونار سولسكاير تدريب الفريق.