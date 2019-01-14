كوتينيو يدرس الانتقال إلى «الشياطين الحمر»

المصدر: عواصم - وكالات

أكد تقرير صحفي، أن البرازيلي الدولي، فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، قد يرحل عن النادي الكتالوني العملاق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وتحديدا إلى الشياطين الحمر مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية، إن كوتينيو سينظر في مستقبله في حال استمرار وضعه الحالي مع البلوغرانا، حيث لم يشارك أساسيا في آخر 4 مباريات في الليغا.

وانضم كوتينيو في يناير الماضي إلى برشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي، لكن مستوى البرازيلي انخفض في المباريات الأخيرة ولم يعد لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي. وقالت تقارير سابقة إن برشلونة قد يفكر في بيع كوتينيو، لتمويل استعادة البرازيلي نيمار، من باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

مباحثات

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد أحد أبرز الأندية المهتمة بضم كوتينيو، وقد أجرى النادي الإنجليزي مباحثات مع وكلاء أعمال البرازيلي، لبحث إمكانية ضمه الموسم المقبل.

وختمت الصحيفة بالتأكيد على أن كوتينيو غير راض عن الوضع الذي يعيشه في برشلونة في الوقت الراهن، لكنه في الوقت ذاته لا يتطلع للتخلي عن حلمه بالنجاح مع الفريق الكتالوني، مشددة على أنه لن يقبل بالابتعاد عن التشكيلة الأساسية.

اعتراف

في الأثناء قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إن النادي يسعى للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد بيع منير الحدادي إلى اشبيلية.

ويسعى النادي الكتالوني للتعاقد مع مهاجم بديل للويس سواريز بعد الموافقة على انتقال الدولي الإسباني الحدادي إلى اشبيلية مقابل مليون يورو (1.15 مليون دولار) ليترك المهاجم القادم من أوروغواي وحده في مركز المهاجم الصريح بين ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي. وقال فالفيردي للصحفيين «يجب النظر في ذلك.

من الواضح أنه بعد رحيل منير نحتاج إلى تدعيم في هذا المركز.»سنرى ما إذا كان يمكن التعاقد مع لاعب مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للنادي. سنرى ذلك«. وبسؤاله عن ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الذي أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى إمكانية انتقاله لبرشلونة قال فالفيردي»يمكني قول نفس الشيء الذي قلته من قبل في هذا الشأن.. إنه لاعب رائع يلعب في فريق آخر ونحترم ذلك كثيرا".