هيغواين مصمم على الرحيل

المصدر: روما - وكالات

أكد جينارو غاتوزو مدرب نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، تصميم مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين على الرحيل عن الفريق، في ظل تقارير عن رغبته في الانتقال إلى صفوف تشيلسي.

وقال غاتوزو: عندما يتخذ لاعب قراره يصبح من الصعب إقناعه بخلاف ذلك، علاقتي به تقوم على الصراحة الكاملة، ونقول الأمر لبعضنا البعض كما هي. أضاف «حالياً هو لاعبنا ونحن متمسكون به. لا أعرف ما سيحصل».

وأشارت تقارير صحافية إيطالية هذا الأسبوع إلى أن هيغواين توصل إلى اتفاق مع تشيلسي للانضمام إلى صفوفه، حيث سيعود للعب تحت إشراف المدير الفني الإيطالي ماوريتسيو ساري، مدربه السابق في نابولي. ودفع ميلان 18 مليون يورو لاستعارة هيغواين، في صفقة تتضمن بنداً يمكن من خلال جعل الانتقال دائماً مقابل 36 مليون يورو إضافية.