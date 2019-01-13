وفاة مفاجئة لنجم جنوب أفريقيا السابق ماسينغا

المصدر: د ب ا

أعلن الاتحاد الجنوب افريقي لكرة القدم اليوم الأحد عن وفاة المهاجم الدولي السابق في منتخب جنوب افريقيا فيل ماسينغا عن 49 عاما.

واحترف ماسينغا في صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي بين عامي 1994 و1996 كما لعب في صفوف سانت جالين السويسري وسالرنيتانا وباري الإيطاليين.

وقال داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب افريقي لكرة القدم "يوم حزين لكرة القدم الجنوب افريقية".

وأضاف "لاعب مخلص لكرة القدم سواء داخل أو خارج الملعب".

وسجل ماسينغا ظهوره الأول في منتخب جنوب افريقيا في يوليو 1992 في المواجهة أمام الكاميرون.

ويشتهر ماسينغا بهدفه في شباك منتخب الكونغو مما منح منتخب جنوب افريقيا الظهور الأول في كأس العالم 1998.

وشارك ماسينغا مع منتخب جنوب افريقيا في كأس الأمم الافريقية عام 1996.

وخاض ماسينغا 31 مباراة مع ليدز يونايتد وسجل خمسة أهداف.