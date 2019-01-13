لاتسيو وميلان ويوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

المصدر: أ ف ب

بات لاتسيو وميلان الوصيف ويوفنتوس حامل اللقب أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوز الأول على ضيفه نوفارا من الدرجة الثالثة 4-1، والثاني على مضيفه سمبدوريا 2-صفر بعد التمديد، والثالث على مضيفه بولونيا بالنتيجة ذاتها السبت في الدور ثمن النهائي.

واستعد كل من يوفنتوس وميلان جيدا لمواجهتهما المرتقبة على الكأس السوبر الإيطالية في جدة الأسبوع المقبل.

ففي المباراة الأولى على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، حسم لاتسيو النتيجة في الشوط الأول بتسجيله الأهداف الأربعة التي تناوب على تسجيلها الإسباني لويس ألبرتو (ق12) وتشيرو إيموبيلي (ق20 و35) والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (ق45+3).

وسجل أومبرتو أوزيبي الهدف الوحيد للضيوف مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء (ق49).

ميلان بفضل ثنائية كوتروني

وفي المباراة الثانية على ملعب "لويجي فيراريس" في جنوى، قاد البديل باتريك كوتروني ميلان إلى الدور ربع النهائي بتسجيله هدفي الفوز في الدقيقتين 102 و108 في مرمى سمبدوريا.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ودفع مدرب ميلان غاتوزو بكوتروني في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي مكان الإسباني سامو كاستييخو، فكان عند حسن ظنه لأنه سجل هدفين رائعين وغاليين أبقى بهما فريقه في المسابقة.

ومنح كوتروني التقدم لميلان عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من إينياتسيو أباتي تابعها على الطائر بيسراه من مسافة قريبة على يمين الحارس البرازيلي رافايل كابرال (ق102).

وأنقذ حارس المرمى الدولي الإسباني السابق بيبي رينا مرماه من هدف التعادل بإبعاده كرة من مسافة قريبة للبولندي دافيد كوفناتشكي الى ركنية لم تثمر (ق107).

ووجه كوتروني الضربة القاضية لسمبدوريا بإضافته الهدف الثاني بالطريقة ذاتها وهذه المرة إثر تلقيه كرة عرضية من الأرجنتيني غونزالو هيغواين فتابعها بيمناه من حافة المنطقة ساقطة مستغلا خروج الحارس عن عرينه (ق108).

وشهدت المباراة مشاركة البرازيلي باكيتا مع ميلان بعد انضمامه إلى صفوفه قبل أسبوع قادما من فلامنغو.

وفي الثالثة، بكر يوفنتوس بالتسجيل إثر سوء تفاهم بين الحارس أنجيلو دا كوستا ومدافعه أرتورو كالابريسي لالتقاط كرة عالية على مشارف المنطقة فتهيأت أمام عبر فيديريكو برنارديسكي الذي سددها بيسراه زاحفة قوية من خارجها داخل المرمى (ق9).

وأضاف مويس كين الثاني عندما استغل كرة مرتدة من الدفاع وتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (ق49).

وأبقى مدرب ميلان ماسيميليانو أليغري على النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا والبرازيلي أليكس ساندرو والفرنسي بليز ماتويدي على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع بالأولين في الدقيقتين 62 و77 مكان كين والبرازيلي دوغلاس كوستا دون أن يتمكنا من تعزيز النتيجة.

ويستكمل الدور ثمن النهائي اليوم بلقاءات تورينو مع فيورنتينا، وإنتر ميلان مع بينيفينتو من الدرجة الثانية، ونابولي مع ساسوولو، على أن يختتم الاثنين بلقاءي كالياري مع أتالانتا، وروما مع فيرتوس إينتريلا من الدرجة الثالثة.