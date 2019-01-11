أزمة كوتينيو تطفو على السطح في برشلونة

المصدر: د ب ا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة أن هناك أزمة داخل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بطلها هو اللاعب البرازيلي فليبي كوتينيو الذي يعاني من تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وأوضحت صحيفة "أ س" الإسبانية أن برشلونة سعى خلال الفترة الماضية لإخفاء حقيقية وجود أزمة بين اللاعب والجهاز الفني للفريق الأول، إلا إن تصريحات أعضاء هذا الجهاز أمس الخميس سلطت الضوء بشكل كبير على هذه المشكلة.

يشار إلى أن برشلونة سقط أمس أمام ليفانتي بنتيجة 1 / 2 في ذهاب دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وقال جون اسبيازو، مساعد المدير الفني لبرشلونة قبل مباراة أمس في تصريحات نقلتها عنه "أ س": "ربما لا يتمتع كوتينيو بنفس مستواه في العام الماضي، ديمبلي تفوق عليه بعض الشيء".

وبدت تصريحات مساعد المدير الفني لبرشلونة حادة ومبالغ فيها بعض الشيء في حينها، ولكن مباراة الليلة الماضية دللت بشكل كبير على صدق حدسه، فقد غاب كوتينيو عن الظهور بالمستوى المطلوب خلال فترات كثيرة باللقاء، كما فقد الكرة في 17 مناسبة، ولم يحفظ ماء وجهه سوى إحرازه الهدف الوحيد لبرشلونة من ركلة جزاء.

ولم يكن أرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أقل حدة وصراحة من مساعده خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، حيث قال: "إذا كان أحد اللاعبين لا يشعر بالسعادة فعليه أن يقاتل من أجل تغيير الموقف"، في إشارة إلى كوتينيو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن أحد وكلاء اللاعب البرازيلي تواصلوا مع إدارة برشلونة وأبلغها بتضرر كوتينيو من وضعه السيء في الفريق، كما أعرب بعض من قيادات النادي عن استيائهم من الطريقة التي يتعامل بها فالفيردي مع النجم الكبير.

وازداد الأمر سوءا بعدما تحول كوتينيو، الذي كلف خزانة برشلونة 160 مليون يورو، إلى لاعب بديل في كثير من الأحيان، وهو أمر رغم تقبل اللاعب له كونه يتمتع بشخصية رصينة ويحترم قرارات مدربه، يبدو مثيرا للجدل وغير منطقي.

وبدأ كوتينيو يفقد مكانه ضمن التشكيلة الأساسية لبرشلونة بعدما قرر فالفيردي الدفع بلاعب ثالث في منتصف الملعب بجانب سيرخيو بوسكيتس وايفان راكتيتش، ويقوم بهذا الدور بالتبادل كل من أرثر وأرتورو فيدال، بالإضافة إلى التألق الواضح للاعب الفرنسي عثماني ديمبلي.