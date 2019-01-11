رامسي إلى «السيدة العجوز» الصيف المقبل

المصدر: لندن - أ ف ب

بات الويلزي آرون رامسي، لاعب خط وسط نادي أرسنال، قريباً من الانتقال إلى نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، مع نهاية عقده مع فريقه الإنجليزي آخر الموسم الحالي، بحسب تقارير صحافية محلية ويضع اللاعب الدولي الويلزي نهاية الموسم الحالي حداً لمسيرة مع «المدفعجية» استمرت 10 أعوام، بعدما أخفق في التوصّل إلى اتفاق جديد مع النادي اللندني خلال العام الأخير من تعاقده.

وبحسب صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، سيرتدي رامسي قميص فريق «السيدة العجوز» بموجب عقد لمدة خمسة أعوام يتقاضى بموجبه 140 ألف جنيه استرليني أسبوعياً «179 ألف دولار»، أي 7,2 ملايين جنيه سنوياً.

وسيجعل هذا المبلغ من رامسي 28 عاماً، ثاني أعلى لاعب راتباً في الفريق خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم إلى الفريق في صيف 2018 من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو.

وارتدى رامسي قميص أرسنال في 2008 بعدما انتقل إليه من فريق كارديف مقابل 4,8 ملايين استرليني. وسجل مع «المدفعجية» 62 هدفاً في 356 مباراة وفاز بكاس إنجلترا أعوام 2014 و2015 و2017.