البرتغالي بيبي في طريقه إلى بورتو

المصدر: أ ف ب

أكدت وسائل الإعلام البرتغالية الثلاثاء أن المدافع الدولي بيبي الذي حرره فريقه السابق بشيكتاش التركي لكرة القدم منتصف ديسمبر الماضي، في طريقه للعودة إلى صفوف فريقه السابق بورتو.

وبحسب الصحف الرياضية البرتغالية وصحيفة "نوتيسياس" يتحضر بيبي (35 عاما) لتوقيع عقد لمدة عام ونصف مع فريق "التنانين" (لقب فريق بورتو) يمتد حتّى نهاية موسم 2019-2020.

وسيعود بيبي، المولود في البرازيل والحاصل على الجنسية البرتغالية عام 2007، إلى ناديه السابق بورتو الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2004 و2007، قبل أن يمضي 10 أعوام بقميص نادي ريال مدريد الإسباني الذي أحرز معه لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات أعوام 2014 و2016 و2017.

وأثبت بيبي الذي يتمتع بخبرة كبيرة، خلال مغامرته في الملاعب التركية لمدة عام ونصف أنه بامكانه أن يلعب على أعلى المستويات.

وعلى الرغم من تقدمه في السن والإصابات التي لحقت به، يبقى بيبي، الذي يحمل شارة القائد في غياب نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، ركيزة الدفاع في المنتخب البرتغالي، حيث خاض 103 مباريات دولية وتوج معه بلقب كأس أوروبا عام 2016 بتغلبه على الدولة المضيفة فرنسا (1-صفر).