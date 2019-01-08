نتائج قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: وكالات

أسفرت قرعة الدور الرابع لمسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم عن مواجهة نارية بين الفريقين الأكثر تتويجا بلقب المسابقة أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد.

ويحمل الفريق اللندني الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 13 لقبا آخرها الموسم قبل الماضي (2016-2017)، بفارق لقب واحد أمام مانشستر يونايتد آخرها موسم 2015-2016.

والتقى الفريقان في الدوري في الخامس من الشهر الماضي على ملعب أولدترافورد وانتهت المواجهة بالتعادل 2-2.

ويخوض تشلسي، حامل اللقب 8 مرات آخرها الموسم الماضي، اختبارا سهلا أمام شيفيلد ونزداي أو لوتون على ملعب ستامفورد بريدج.

أما توتنهام شريك تشلسي في المركز الثالث على لائحة الأندية الأكثر تتويجا في المسابقة فيلعب مع جاره كريستال بالاس، فيما يلتقي مانشستر سيتي المتوج بخمسة ألقاب آخرها موسم 2010-2011، مع ضيفه بيرنلي.

وتقام المباريات في الفترة بين 25 و28 يناير الحالي.



وهنا القرعة:



سوانسي سيتي - جيلينغهام

ويمبلدون - وست هام

شروسبوري أو ستوك سيتي - ولفرهامبتون

ميلوول- إيفرتون

برايتون - وست بروميتش ألبيون

بريستول سيتي - بولتون

أكرينغتون - دربي كاونتي أو ساوثمبتون

دونكاستر - أولدهام

تشلسي - شيفيلد ونزداي أو لوتون

نيوكاسل أو بلاكبيرن - واتفورد

ميدلزبره - نيوبورت

مانشستر سيتي - بيرنلي

بارنيت - برنتفورد

بورتسموث - كوينز بارك رينجرز

أرسنال - مانشستر يونايتد

كريستال بالاس - توتنهام