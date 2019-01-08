وولفرهامبتون يفجر مفاجأة ويقصي ليفربول من كأس الاتحاد

المصدر: وكالات

فجر فريق وولفرهامبتون مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه ليفربول من الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز عليه 2 /1 الاثنين.

وتقدم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف لوولفرهامبتون في الدقيقة 38 ثم تعادل البلجيكي ديفوك اوريجي لليفربول في الدقيقة 51 ولكن البرتغالي روبين نيفيز تكفل بتسجيل هدف الفوز لوولفرهامبتون في الدقيقة 55.

وأجرى يورغن كلوب مدرب ليفربول تغييرات كثيرة على تشكيلته من بينها الدفع بلاعبين شابين لأول مرة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة فيما يحل وولفرهامبتون في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

يذكر أن ليفربول خرج أيضا من كأس رابطة المحترفين بخسارته أمام تشيلسي في الدور الثالث.