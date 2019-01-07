سباعية لمانشستر سيتي في مرمى روثرهام وخروج ليستر سيتي

المصدر: أ ف ب

دك مانشستر سيتي شباك ضيفه روثرهام من الدرجة الأولى بسباعية نظيفة الأحد وبلغ الدور الرابع من مسابقة كأس انجلترا لكرة القدم، في حين حقق نيوبورت كاونتي من الدرجة الثالثة المفاجأة بإخراجه ليستر سيتي بطل الدوري العام 2016 بفوزه عليه 2-1.

وللمفارقة، تناوب على تسجيل الأهداف في المباراة الأولى، سبعة لاعبين مختلفين هم رحيم ستيرلينغ (ق12)، فيل فودن (ق43)، النيجيري سيمي إياجي (ق45 خطأ في مرى فريقه)، البرازيلي غابريال جيزوس (ق53)، الجزائري رياض محرز (ق73)، الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي (ق78) والألماني لوروا ساني (ق85).

وأجرى مدرب مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا ثمانية تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على ليفربول 2-1 في لقاء قمة الخميس في الدوري الممتاز.

وتغلب واتفورد من الدرجة الممتازة على ووكينغ بهدفين سجلهما ويل هيوز (ق13) وتروي ديني (ق74).

وكانت أندية المقدمة في الدوري الممتاز، اجتازت هذا الدور بسهولة الجمعة والسبت، فتغلب توتنهام على ترانمير روفرز 7-صفر، ومانشستر يونايتد على ريدينغ 2-صفر، وتشلسي على نوتنغهام فوريست بالنتيجة ذاتها، وارسنال عل بلاكبول 3-صفر.

وفي مباراة نيوبورت وضيفه ليستر سيتي تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله جميل مات (ق10)، ورد الجزائري رشيد غزال بهدف التعادل لليستر قبل نهاية المباراة بثماني دقائق، فظن ليستر بأنه سيفرض مباراة معادة على ملعبه، لكن بادريغ أموند كان له رأي آخر بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 85.

ويختتم هذا الدور بلقاء ولفرهامبتون مع ليفربول الاثنين.

وهنا نتائج اليوم:

مانشستر سيتي - روثرهام يونايتد (درجة أولى) 7-صفر

فولهام - أولدهام أثلتيك (درجة ثالثة) 1-2

ووكينغ (درجة خامسة) - واتفورد صفر-2

كوينز بارك رينجرز - ليدز يونايتد 2-1

شيفيلد يونايتد - بارنيت صفر-1

ميلوول - هال سيتي 2-1

برتسون نورث اند - دونكاستر روفرز 1-3

نيوبورت كاونتي (درجة ثالثة) - ليستر سيتي 2-1.