الفوز الخامس ليونايتد مع سولسكاير

المصدر: لندن - أ ف ب

عزز مانشستر يونايتد السجل الإيجابي لمدربه الجديد النرويجي أولي غونار سولسكاير، بتحقيقه أمس فوزه الخامس تحت إشرافه، وجاء في الدور الثالث لمسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم على حساب ضيفه ريدينغ من الدرجة الأولى 2 - صفر، سجل الهدفين الإسباني خوان ماتا من ركلة جزاء «ق 22»، والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وبهذا الفوز على ملعب أولد ترافورد، حقق مانشستر يونايتد وصيف بطل المسابقة الموسم الماضي، انتصاره الخامس في خمس مباريات خاضها منذ الاستعانة بمهاجمه السابق للإشراف عليه حتى نهاية الموسم خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو المقال من منصبه في 18 ديسمبر بعد أسوأ بداية محلية للفريق منذ 1990، وكانت الانتصارات الأربعة السابقة في الدوري الإنجليزي.