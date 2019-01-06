ميلان يتعاقد مع باكيتا حتى 2023

المصدر: روما - أ ف ب

أعلن نادي ميلان، خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا، تعاقد معه لمدة 4 أعوام ونصف العام، قادماً من فلامنغو، ومن المتوقع وصوله إلى ميلانيلو، مركز تدريبات ميلان غداً، وأوضح النادي في بيان، أن باكيتا «21 عاماً»، وقّع عقداً يربطه بميلان حتى عام 2023، دون تحديد قيمة الصفقة، التي قدرتها تقارير صحافية بـ 35 مليون يورو، وأعلن ميلان، بمناسبة التعاقد مع باكيتا، إطلاق موقعه وحسابه في تويتر باللغة البرتغالية.

وخاض النجم البرازيلي 65 مباراة مع فلامنغو، الذي بدأ معه مسيرته الكروية، وسجل له 13 هدفاً، كما استهل مشواره مع منتخب بلاده في سبتمبر الماضي، خلال ودية ضد الولايات المتحدة.