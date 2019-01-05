ألدرفيرلد مستمر مع توتنهام حتى 2020

المصدر: لندن - ا ف ب

مدد نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عقد مدافعه البلجيكي توبي ألدرفيرلد الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو المقبل، ليبقى في صفوفه حتى صيف 2020.

وقام النادي اللندني بتفعيل بند في عقد مدافعه الذي خاض مع منتخب بلاده 88 مباراة دولية ولعب دورا أساسيا في احتلال منتخب بلجيكا المركز الثالث في مونديال روسيا 2018.

ويتضمن العقد الجديد لألدرفيرلد «29 عاما» بندا جزائيا يسمح له بفسخه مقابل 25 مليون جنيه استرليني في حال حصل على عرض مناسب للانتقال.

ونشر توتنهام بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه «بإمكان النادي التأكيد أننا قمنا بتفعيل بند تمديد عقد توبي الدرفيرلد» وأن «المدافع الدولي البلجيكي خاض 135 مباراة بألوان الفريق منذ أن وقع على كشوفاتنا قادما من نادي أتلتيكو مدريد عام 2015».